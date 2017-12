Cinque ambasciate spronano il governo slovacco nell’opera anti-corruzione Il 9 dicembre, in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, cinque ambasciatori stranieri in Slovacchia – di Belgio, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale hanno elogiato l’impegno del governo slovacco nella lotta alla corruzione e chiesto nel contempo ulteriori misure di trasparenza. Le ambasciate hanno lodato la Slovacchia quale leader nella Open Government Partnership, notando che continua a promuovere la trasparenza e la partecipazione pubblica al governo attraverso l’adozione di un ambizioso terzo Piano d’azione nazionale. Hanno inoltre apprezzato l’aumento della comunicazione tra il governo, la comunità imprenditoriale e la società civile, in particolare nella creazione di regole più efficaci per proteggere gli informatori nel settore della lotta alla corruzione. (Red) –

Foto cc by sa Facebook

