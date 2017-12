Il Diario di una piccola comunista all’Università di Udine

Nell’ambito del corso di letteratura ceca presso l’Università degli Studi di Udine, dedicato quest’anno allo sviluppo della letteratura samizdat, il giorno 12 dicembre 2017 la scrittrice Michaela Šebőková Vannini sarà ospite durante la lezione della dott.ssa Stefania Mella per presentare il suo romanzo Dal diario di una piccola comunista (Besa Editrice, Nardo, 2013) e per indagare gli aspetti della realtà quotidiana degli anni ottanta in Cecoslovacchia.

–

Martedì 12 dicembre 2017, ore 14:30

Università degli Studi di Udine, Viale Ungheria 18, Udine

Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale