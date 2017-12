Kalinak: Slovacchia contraria a proposta Commissione UE su controlli a frontiere interne Partecipando ieri al Consiglio Affari interni dell’UE a Bruxelles, il ministro degli Interni Robert Kalinak (Smer-SD) ha affermato che la Slovacchia è assolutamente contraria a facilitare l’introduzione di controlli sulle frontiere interne dello spazio Schengen, ma tuttavia «siamo favorevoli a tutte le altre misure sponsorizzate dalla Commissione per una protezione più rigorosa delle frontiere esterne e la loro assoluta impermeabilità riguardo l’immigrazione illegale». Kalinak ha detto che la Slovacchia non è sola in questa battaglia, e diversi altri paesi dell’UE considerano la proposta assurda e inaccettabile, ricordando che la libertà di circolazione è una delle libertà fondanti dell’Unione europea. «Se vogliamo alimentare ancora più sfiducia verso l’Unione tra i cittadini dell’UE, questo è il modo migliore per farlo», ha aggiunto. A non andare giù a Kalinak è anche il fatto che questa proposta sia stata sostenuta principalmente dai paesi che «hanno fatto più danni che altro» durante la crisi migratoria del 2015. (Red) –

