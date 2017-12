Parlamento, approvata una nuova legge sul sistema sanitario

Il Parlamento ha approvato ieri un ampio emendamento alla legge sulla Sanità che dovrebbe, secondo le intenzioni del ministero della Salute, risolvere una serie di problematiche nell’assistenza sanitaria in Slovacchia. Tra le altre cose, la legge, che entrerà in vigore nel maggio 2018, introduce la possibilità per pazienti e medici di fissare appuntamenti specifici in ambulatorio fuori dagli orari normali per una somma di 30 euro al massimo. In questo modo si risolve il problema della preferenza data ai pazienti che pagano per un appuntamento rispetto a coloro che rimangono in attesa del loro turno in sala d’aspetto. I medici ora saranno costretti a «trattare tutti allo stesso modo», ha detto il ministro Drucker al riguardo. Dall’opposizione c’è chi ha bollato questa misura come anti-sociale e non sistemica. Dal partito OLaNO si critica la legge perché la gente sarà costretta a pagare due volte, una con i contributi all’assicurazione sanitaria e poi come costo per l’appuntamento. Mentre il primo partito di opposizione, SaS, definisce la riforma mal fatta e un vero caos, e annuncia la presentazione a breve di una riforma completa del sistema sanitario redatta dai propri esperti.

Mentre gli infermieri con esperienza almeno quinquennale, istruzione superiore e responsabilità più ampie riceveranno salari più alti a partire dal luglio 2018. La misura approvata, presentata dalla commissione parlamentare per la Sanità, sarà applicata agli infermieri con il secondo grado di educazione infermieristica, una categoria che include attualmente circa 2.000 persone, i cui salari saranno aumentati di quasi il 20%. Lo scopo è quello di tenere stretti gli infermieri e premiarli per lavorare più ore e con più responsabilità, cercando di evitare che emigrino per lavorare all’estero a condizioni migliori.

