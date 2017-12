All’Ambasciata Slovacca a Roma l’incontro dei connazionali slovacchi e cechi Si svolgerà martedì 12 dicembre presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma con inizio alle 18:30 il tradizionale incontro di fine anno dei connazionali slovacco-cechi in Italia con ingresso a invito. In questo caso l’incontro avrà un sapore particolare perché in queste settimane, venticinque anni fa, le autorità dei due paesi preparavano la divisione della Cecoslovacchia in due Stati indipendenti, che avrebbero avuto validità legale dal 1° gennaio 1993. Nell’occasione sarà proiettato il pluripremiato film di coproduzione slovacco-ceca “Učiteľka”, recentemente uscito anche nelle sale italiane con il titolo “The Teacher. Una lezione che non si dimentica”. Parteciperanno alla proiezione anche il regista ceco Ján Hřebejk e il produttore, la slovacca Zuzana Mistríková. Per questo film la protagonista Zuzana Maurery ha ricevuto il riconoscimento di Migliore attrice al Festival di Karlovy Vary 2017. Sulla pellicola abbiamo pubblicato un lungo e circostanziato commento in due parti (vedi QUI e QUI) della scrittrice Michaela Šebőková Vannini. (Red) Facebook

