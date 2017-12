Governo: riunioni fuori sede nei 15 distretti meno sviluppati per controllo piani d’azione Il consiglio dei ministri del governo slovacco si è riunito di nuovo ieri a Revuca (regione di Banska Bystrica), in una seduta fuori sede, dopo oltre un anno da quando nel settembre 2016 fu approvato il piano d’azione governativo per lo sviluppo del distretto. L’area di Revuca era affetta da una disoccupazione cronica che nel 2015 era vicina al 20% e ancora oggi (dati di ottobre 2017) è sopra il 14% della popolazione attiva, contro una media nazionale del 6,14%. Revuca si evidenzia anche come uno dei quattro distretti in Slovacchia (insieme a Rimavska Sobota, Gelnica e Roznava, tutti confinanti nel sud del paese) che hanno la maggior percentuale di percettori di sussidi sociali. I ministri hanno verificato lo stato di attuazione del piano d’azione, che aveva l’obiettivo di creare 1.100 posti di lavoro entro il 2020, e stanziare oltre 60 milioni di euro con risorse dai fondi UE, dal bilancio dello Stato e da fonti private e municipali. Nel 2016 il governo decise inoltre di assegnare a Revuca 3,8 milioni di euro come parte del contributo regionale dello Stato. Il primo ministro Fico, parlando dopo la riunione, ha rilevato che nell’implementazione del piano sono emersi diverse strozzature, come le lentezze nell’utilizzo del contributo regionale, la bassa qualità dei progetti presentati, peraltro di mediocre redazione. In pratica, ha detto, siamo molto lontani «da quello che era lo scopo della legge nel sostenere i distretti meno sviluppati». Il premier ha confermato la sua intenzione di continuare la vigilanza dell’attuazione dei piani approvati per i 15 distretti meno sviluppati del paese, e di volerlo fare con una seduta del governo in ognuno di tali distretti, allo scopo di rispondere rapidamente alle difficoltà «attraverso discussioni o adottando specifiche decisioni». (La Redazione) Facebook

