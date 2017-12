Ministro Kazimir: bene la black list UE dei paradisi fiscali, ora le sanzioni Il ministro delle Finanze slovacco Peter Kažimír ha elogiato la decisione presa martedì dall’Ecofin – il Consiglio Economia e Finanza composto dai ministri economici e finanziari dell’UE – di comporre una lista nera dei paradisi fiscali e una lista grigia di altri paesi che sono stati messi in risalto per la loro scarsa trasparenza. L’UE ha inserito 17 paesi nella sua prima black list di paradisi fiscali, nazioni che non hanno risposto alle richieste di chiarimenti dell’Unione, e ne ha segnalati altri 47 nel tentativo di reprimere l’elusione fiscale. La Slovacchia era tra i membri del consiglio che erano più a favore di misure dure nei confronti di questi paesi. Kažimír che «il modello di business del nostro paese si basa su imprese oneste, produzione di automobili e alto livello di industrializzazione: i comportamenti ingannevoli o disonesti e i trasferimenti di denaro in tutto il mondo non si adattano al nostro paese». Ora è necessario che a questo primo passo faccia seguito l’emissione di alcune sanzioni, ha detto il ministro slovacco. Anche se ancora non se ne è parlato in dettaglio, secondo lui si potrebbe pensare ad esempio a una ritenuta alla fonte più elevata (oggi è del 35%), il divieto di deduzione dei costi per le imprese e verifiche fiscali, ha detto. Ora il ministero delle Finanze preparerà una proposta di legge da presentare al Parlamento per l’inserimento della black list anche nella legislazione slovacca. La ong internazionale Oxfam, citata dal Financial Times, ha affermato che se i criteri fossero applicati alle informazioni pubblicamente disponibili, l’elenco dei paradisi fiscali dovrebbe includere 35 paesi, tra cui alcuni membri dell’UE: Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Malta. (Red) –

