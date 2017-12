Il Venezuela in ginocchio [Carlo Cauti, Affainternazionali] – Un nuovo sulla situazione in Venezuela pubblicato da Human Rights Watch (Hrw) dice chiaramente che “membri di Forze dell’ordine venezuelane picchiano gravemente persone arrestate e le torturano con scariche elettriche, asfissia, violenze sessuali e altre tecniche brutali. Le Forze dell’ordine fanno un uso sproporzionato della forza contro la popolazione per le strade, oltre ad aver arbitrariamente arrestato e processato oppositori del governo”. José Miguel Vivanco, direttore della divisione ‘Americhe’ di Hrw aggiunge che “non si tratta di casi isolati di abusi o eccessi occasionali da parte di funzionari delle Forze dell’ordine senza scrupoli, ma di una pratica sistematica che, ovviamente, suggerisce la responsabilità dei più alti livelli del governo”. Tutto ciò non è affatto una novità. E lo si denuncia da anni anche dalle colonne di questa . Le accuse dell’ex procuratrice

Non a caso, l’ex procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha dichiarato dinnanzi alla Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja che tra il 2015 e il 2017 8 mila persone sono state uccise nel Paese sulla base di ordini emessi da organi governativi. Estromessa dall’incarico nell’agosto scorso e fuggita dal Paese poco dopo, nei giorni scorsi la Díaz ha consegnato alla Cpi oltre un migliaio di elementi probatori, chiedendo di aprire un procedimento contro mandanti ed esecutori di omicidi e di abusi, perché – ha spiegato – “non c’è giustizia in Venezuela. Non c’è possibilità di assicurare alla giustizia i responsabili di questi crimini”. L’ex procuratrice non è un avversario della prima ora del governo; anzi, è stata nominata proprio dal defunto presidente Hugo Chávez. Lei stessa ha contribuito in prima persona ad instaurare processi contro i leader dell’opposizione venezuelana. Conosce quindi a fondo la macchina assassina installata dal regime di Nicolás , delfino e successore di Chávez (che ha ostracizzato le opposizioni e fatto insediare una nuova Assemblea costituente, osteggiata dalla Díaz). Forse per la vicinanza al regime di Chávez, anche l’ex procuratrice dovrebbe rispondere dinnanzi all’Aja. Ma questo è un discorso a parte. Ciò che importa in questo momento sono le accuse che la Díaz ha presentato alla Corte, le quali riproducono quasi pedissequamente le accuse presentate negli anni Ottanta e Novanta contro le dittature sudamericane che in quel momento imperversavano nella regione. Numeri da crisi umanitaria

La differenza è che in quei casi la divulgazione di quegli orrori provocò un’ondata internazionale di sdegno, con proteste, denunce pubbliche e boicottaggi. Purtroppo, in relazione al Venezuela, si alzano ben poche voci di condanna. Anzi, addirittura deputati e senatori italiani – di un Paese, cioè, membro dell’Ue, del G7, del Consiglio d’Europa e promotore in sede Onu della moratoria universale contro la pena di morte – si sono recati in visita in Venezuela pochi mesi fa per ‘omaggiare’ il governo di Caracas. Che, bisognerebbe ricordare a qualcuno di loro, non è quello di Pinochet… […continua…] –

Foto cc-by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Paradisi fiscali: arriva la lista nera dell’UE Ucraina: Saakashvili, Poroshenko e lo spettro di una nuova Maidan »