Enviromesto 2017: premiate Trnava, Nitra, Malacky e Zvolen per l’attenzione all’ambiente La città di Trnava ha vinto il premio principale al concorso “Enviromesto 2017” per la strategia di protezione dell’ambiente urbano e la pianificazione e gestione del paesaggio urbano. “Enviromesto”, alla sua prima edizione, è stato organizzato dal ministero dell’Ambiente insieme all’Agenzia slovacca per l’ambiente (SAŽP) nel quadro della Settimana europea della mobilità 2017 con l’obiettivo di premiare le città che applicano attivamente i documenti di politica ambientale nel loro sviluppo e nella vita quotidiana. Vi hanno partecipato 14 città con i progetti in diverse aree: protezione della natura e del paesaggio, infrastrutture verdi, mobilità urbana e adattamento ai cambiamenti climatici. Tra gli altri premi, si sono messi in luce la città di Nitra per la sua visione a lungo termine sulle soluzioni di spazi verdi pubblici nelle zone della città, la rivitalizzazione delle aree degradate e il recupero delle acque naturali in cooperazione attiva con i residenti, le università e i gruppi di interesse; il comune di Malacky (regione di Bratislava) per il suo approccio attivo alla soluzione dei problemi di mobilità urbana; e Zvolen (regione di Banska Bystrica) per l’approccio proattivo nell’adattamento ai cambiamenti climatici costruendo infrastrutture verdi e blu nell’ambiente urbano. In Slovacchia ci sono città consapevoli dell’importanza della protezione dell’ambiente e interessate alle questioni ambientali per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Del resto, la qualità ambientale degli ambienti urbani sta diventando un motore economico di sviluppo e le soluzioni verdi offrono benefici a tutti gli attori del territorio. Il concorso ha evidenziato gli sforzi delle città slovacche ad esempio per utilizzare tecnologie innovative e promuovere l’uso del trasporto pubblico ecologico. E ha offerto l’opportunità di promuovere la cooperazione di tutti i settori della comunità e creare una piattaforma per il confronto e lo scambio intensivo di esperienze per migliorare la qualità dell’ambiente urbano. (Red, ) Facebook

