Gli slovacchi nel 2016 hanno speso oltre 1 miliardo in alcolici

Si sa, gli slovacchi bevono, ma nel complesso non tanto quanto altre nazionalità in Europa. Certo, in ogni caso una famiglia slovacca media spende in alcolici quasi il doppio della media europea. Se lo scorso anno in UE si è speso in media l’1,6% della spesa totale per consumare bevande alcoliche (lo 0,9% del PIL della UE per un valore di 130 miliardi di euro, vale a dire 250 euro a testa), le famiglie slovacche hanno speso una quota di circa il 2,5% della loro spesa totale. Lo dicono le statistiche pubblicate da Eurostat, che riguardano tuttavia solo le bevute in famiglia e non includono le bevande alcoliche consumate in bar, ristoranti e hotel.

Gli slovacchi avrebbero acquistato e portato a casa alcolici per un totale di , una somma paragonabile alla loro spesa delle famiglie slovacche per prodotti, apparecchi e attrezzature mediche, e poco sopra a quanto spendono per la protezione sociale e l’istruzione, afferma Eurostat.

Ma nella classifica europea sono solo all’ottava posizione, ultimi tra i paesi del gruppo Visegrad. Guidano la categoria dei bevitori i tre Stati baltici, che hanno giornate cortissime per sei mesi all’anno e dunque devono pur avere un passatempo nelle ore di buio. Estonia (5,6%), Lettonia (4,8%) e Lituania (4,2%) sono i paesi che consumano più alcol in casa in percentuale sulla spesa famigliare. Vengono poi la Repubblica Ceca e la Polonia (entrambi col 3,6%), l’Ungheria e la Finlandia (entrambi al 2,9%). All’ottavo posto la Slovacchia.

(La Redazione)

–

Foto @flickr