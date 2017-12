Due terzi degli slovacchi sono fieri del loro paese

Due slovacchi su tre (65%) sono orgogliosi del loro paese, come risulta da un sondaggio svolto per conto dell’Istituto per gli affari pubblici (IVO), in cui si sono analizzate le opinioni degli slovacchi sulla propria nazione 25 anni dopo la scissione della Cecoslovacchia.

Il risultato di oltre mille interviste a un campione di popolazione nella prima metà di ottobre mostra un record nel sentimento di fierezza degli slovacchi negli ultimi due decenni. È curioso che tale passione aumenti con l’aumentare del livello di istruzione degli intervistati. La parte di slovacchi meno orgogliosi della propria patria è identificabile in modo specifico, secondo la ricerca, con i sostenitori del partito di estrema destra Nostra Slovacchia (LSNS), che pur mostrandosi grandi patrioti sono anche i più violenti critici del sistema politico del paese.

