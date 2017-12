Le Pmi slovacche sono le più ottimiste in Europa dopo quelle di Malta Secondo un sondaggio dell’Enterprise Europe Network, rete di consulenza dell’UE per le piccole imprese del mercato unico, le Pmi della Slovacchia sono seconde nel continente solo a quelle di Malta quanto a ottimismo sulla crescita di export e fatturato per l’anno prossimo. Ben l’88% delle piccole imprese in Slovacchia, Il Sole 24 Ore, pensa che nel 2018 aumenterà la propria quota di export, e il 78% è sicuro che cresceranno i ricavi, risultati che mettono in ombra tutti i big d’Europa e che confermano il grip dei paesi del centro-est come locomotive di crescita, e a quanto pare anche di fiducia. Tra chi crede di poter incrementare le esportazioni ci sono anche, tra i primi dodici, la Slovenia (85%), la Bulgaria (82%), Polonia (73%), Romania (72%), Lituania, Estonia e Croazia (tutte col 71%) e Ungheria (70%), inframmezzate solo da Danimarca e Belgio (74 e 72%). L’Italia qui arranca al terzultimo posto con il 52%, e Germania e Francia sono poco oltre – 58 e 58%. Quanto all’aumento stimato del giro d’affari, il sentiment positivo, che vede la Svezia al terzo posto (73%), è condiviso anche dagli imprenditori di Bulgaria (72%), Romania (71%), Polonia e Croazia (61% entrambe). Qui fanno capolino nella top ten, oltre alle solite Danimarca e Belgio (62% tutte e due) anche Regno Unito e Irlanda (59%). Le aziende dell’Italia sono più fiduciose sul maggior fatturato atteso (lo pensa il 50%) delle imprese intervistate), mentre Francia (47%) e soprattutto Germania (44%) rimangono indietro. Nonostante questo, le piccole e medie imprese slovacche non sono poi così euforiche quanto alle nuove assunzioni per il prossimo anno: solo il 34% delle Pmi pensa di poter assumere nuovo personale. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Due terzi degli slovacchi sono fieri del loro paese Lavoro notturno e festivo, i datori di lavoro contro l’aumento voluto da Fico »