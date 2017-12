Tratta di esseri umani: la Commissione europea fissa le priorità dell’azione dell’UE BRUXELLES\ aise\ – Ieri la Commissione europea ha presentato un elenco di azioni concrete per contrastare più efficacemente la tratta di esseri umani. Sulla base della strategia dell’UE e alla luce delle recenti sfide migratorie, economiche e per la sicurezza, le priorità definite dalla Commissione identificano ambiti fondamentali che richiedono l’intervento immediato dell’UE e degli Stati membri per smantellare il modus operandi dei trafficanti, garantire maggiori diritti alle vittime e intensificare gli sforzi interni ed esterni. «Non è accettabile che nel 21° secolo né in Europa, né in nessun’altra parte del mondo gli essere umani siano ancora oggetto di traffici alla stregua di merci e di sfruttamento», ha commentato Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos. «Nel corso degli anni l’UE ha sviluppato strumenti giuridici e operativi contro questo crimine odioso, ma è necessario fare di più, perché la crisi migratoria e le minacce transnazionali alla sicurezza hanno reso le persone più vulnerabili alle reti criminali e allo sfruttamento. Esorto tutti gli Stati membri a intensificare urgentemente le indagini e le azioni penali nei confronti di questi spregiudicati trafficanti, a garantire maggiore protezione alle vittime e ad applicare pienamente le regole dell’UE per la loro protezione». «Chiedo anche a tutti – ha concluso – di lavorare più a stretto contatto con i partner internazionali. La tratta di esseri umani non è soltanto un problema europeo e dobbiamo fare tutto il possibile per eradicarla ovunque si verifichi». La Commissione seguirà i progressi compiuti in merito alle azioni definite nella comunicazione presentata ieri e riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio entro fine 2018. (aise) –

Foto CC0

Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Matecna: dopo Natale i prezzi delle uova in Slovacchia dovrebbero ridursi Ma come è finita in Catalogna? »