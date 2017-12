Due terzi slovacchi e cechi biasimano scissione Cecoslovacchia senza referendum Oltre i due terzi di quasi duemila intervistati in Slovacchia e Repubblica Ceca contestano la decisione dei politici di allora di dividere la Repubblica federale ceco-slovacca in due Stati indipendenti, a un quarto di secolo da quegli eventi, il cosiddetto divorzio di velluto, senza aver consultato i cittadini. La pensano così il 67% degli slovacchi e il 68% dei cechi, che avrebbero privilegiato la strada di un referendum, mentre i capi dei due governi, Meciar a Bratislava e Klaus a Praga, decisero altrimenti. Un condotto nel mese di ottobre per conto dell’Istituto per gli Affari Pubblici (IVO) in Slovacchia, e dal Centro di ricerca sull’opinione pubblica (CVVM) in Repubblica Ceca, mostra che 25 anni dopo quella decisione ancora brucia. Ma quasi la metà delle persone (il 46%) è comunque dell’idea che la divisione sia stata un bene. In questo caso si tratta di un dato notevolmente differente rispetto al 1993 quando nemmeno il 30% degli slovacchi lo pensava. L’età degli intervistati ha naturalmente un peso decisivo nel tipo di risposta, e l’assenza di un referendum è criticata soprattutto da chi condanna la divisione come un errore, e solo dalla metà di chi è a favore di due Stati indipendenti. (Red) Facebook

