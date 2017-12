Blocco salari dei funzionari costituzionali, Most-Hid rifiuta di votarlo Il congelamento degli stipendi dei funzionari costituzionali torna all’ordine del giorno questa settimana dopo che il Parlamento aveva rigettato la proposta di blocco delle retribuzioni in una procedura accelerata la settimana scorsa. La misura era stata sostenuta da soli 32 parlamentari (ben lontano dai 76 voti necessari), facendo imbestialire il primo ministro Fico che ha minacciato di mettere la fiducia sul provvedimento. I partner della coalizione, il Partito Nazionale Slovacco (SNS) e Most-Hid, hanno criticato la cosa, e chiedono misure sistemiche al posto di un blocco dei salari che viene reiterato da anni. Most-Hid, attraverso il suo leader Bela Bugar, ha fatto sapere sabato che non voterà per il congelamento degli stipendi, nonostante il rischio di sfiduciare il governo. Non si tratta tanto di salari, ha detto Bugar, è del tutto irrilevante se gli stipendi aumentano di 1 o 100 euro, ma di una questione di principio. «Non è sufficiente che il governo o il primo ministro dicano: o congelate i salari o il governo cade». Il Parlamento non è subordinato al governo, ha dichiarato Bugar, e lui e il suo partito credono che sia il momento di adottare una soluzione sistemica che tratti non solo dei salari dei funzionari costituzionali (presidente, parlamentari e governo), ma anche quelli dei dirigenti delle aziende statali. Oggi i parlamentari guadagnano un lordo di 1.961 euro al mese più un forfait per le spese a seconda della distanza della loro residenza da Bratislava. I parlamentari che provengono dalla regione di Bratislava hanno una somma forfettaria di 3.346 euro al mese, che per gli altri diventano 3.576Altri extra vanno al presidente del Parlamento, i vicepresidenti, i capi delle commissioni e i loro vicepresidenti. Se non passa il blocco dei salari, la retribuzione dei parlamentari aumenterebbe di circa 1.000 euro. La coalizione di governo aveva trattato della questione un mese fa, accordandosi per la proroga del blocco salariale. È dal 2011 che gli stipendi dei legislatori sono allo stesso livello. (Red) –

Foto cc-by-nc-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Nuovi investimenti nel settore dell’auto che riceveranno aiuti di Stato »