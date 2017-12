Sario in trattative con investitori cinesi per 620 milioni di euro di progetti L’Agenzia statale per gli investimenti e lo sviluppo Sario sta trattando con sette investitori cinesi per progetti che in totale valgono 620 milioni di euro. Lo ha detto ieri nel question time parlamentare il ministro dell’Interno Robert Kalinak (Smer-SD), parlando a nome del primo ministro Robert Fico, assente, nota Tasr. Si tratta di progetti in grado di creare un numero di nuovi posti di lavoro superiore ai 2.500. Le società cinesi che già operano in Slovacchia sono attive in particolare nei settori automobilistico, ingegneristico, elettrotecnico e chimico. Le auto rappresentano anche i tre quarti dell’export slovacco in Cina, ha detto Kalinak. (Red) Facebook

