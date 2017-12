Grande Guerra: a Foligno dialogo su “Il Patto di Roma e la Legione ceco-slovacca” Nell’ambito di un progetto triennale del laboratorio regionale umbro L’Officina della Memoria sul tema “Foligno e la Grande Guerra”, lunedì 4 dicembre all’ex Teatro Piermarini di Foligno si terrà la presentazione del libro “Il Patto di Roma e la Legione ceco-slovacca. Tra Grande Guerra e Nuova Europa” curato dal prof. Francesco Leoncini, già docente di Storia dell’Europa Orientale, dell’Europa Centrale e dei Paesi Slavi all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il volume, edito da Kellermann, sarà presentato dal professor Luciano Tosi dell’Università degli studi di Perugia (Dipartimento di Scienze politiche) e dal professor Maurizio Coccia (IPIA di Foligno, collaboratore de L’officina della memoria). L’incontro, con la presenza dell’autore, sarà coordinato dalla prof. Serena Rondoni de L’officina della memoria, che si occupa di ricerca e documentazione sulla memoria, la storia locale e il Novecento.

Foligno, caserma Vittorio Emanuele – riunione coi legionari cecoslovacchi (fonte ) Foligno ha un posto importante nella storia della nascita della Legione ceco-slovacca in Italia. È qui, e in altri centri dell’Umbria, che furono inviati per l’addestramento centinaia di soldati boemi, moravi e slovacchi prigionieri di guerra provenienti dal campo allestito nella Certosa di Padula, località appenninica in provincia di Salerno al confine con la Basilicata, prima di essere inviati al fronte. Per disposizione dello Stato Maggiore, ai legionari, che vestivano uniformi italiane con mostrine biancorosse (i colori nazionali cecoslovacchi), vennero riconosciuti due simboli di valore del Regio esercito italiano: il cappello alpino (sul quale era cucito il falco – in ceco sokol – al posto dell’aquila) ed il pugnale degli arditi. La presenza a Foligno de legionari ha sicuramente avuto anche risvolti curiosi, come il fatto che i cecoslovacchi avrebbero il gioco del calcio ai residenti locali. –

Quando: 4 dicembre 2017, ore 17:30

Dove: Ex teatro Piermarini, Corso Cavour, Foligno

Info: Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati La Slovacchia turistica: Spiš meridionale (Južný Spiš) I giovani slovacchi non sono attrezzati per difendersi dalle idee di estrema destra »