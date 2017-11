Sondaggio Focus: Smer al 24,8%, seguito da SaS e OLaNO

Il partito Smer-SD rimane in testa con il 24,8% dei consensi e 42 seggi in Parlamento, dice l’ultimo sondaggio dell’Agenzia Focus realizzato tra il 7 e il 13 novembre con un migliaio di interviste a un campione rappresentativo della popolazione in età elettorale. Secondo è il partito Libertà e Solidarietà (SaS) con il 14,2% dei voti e 24 seggi, e terzo Gente Ordinaria (OLaNO-NOVA) al 12,5% e 21 deputati. Vengono poi Sme Rodina di Boris Kollar con l’8,5% (14 seggi), il Partito PopolareNostra Slovacchia (LSNS) all’8,4% (14 seggi), il Partito Nazionale Slovacco (SNS) che riceve l’8,0% (14 seggi), il Movimento Cristiano Democratico (KDH) al 7,2% (12 pralamentari) e infine Most-Hid con il 5,6% (e 9 posti in aula).

Circa il 20% degli intervistati non avrebbe votato, e l’11,9% non sapeva chi votare.

(Red)