Energia elettrica: rincaro per le famiglie del 2,71% nel 2018 Dal 1° gennaio prossimo le bollette dell’elettricità delle famiglie rincareranno in media del 2,71% rispetto ad oggi. Aumenti anche per il gas, dello 0,38%, e dell’1% per il riscaldamento, e dello 0,18% per l’acqua. Lo ha detto ieri in un annuncio il presidente dell’Ufficio per la regolamentazione delle industrie di rete (URSO) Lubomir Jahnatek. Nel complesso, l’energia elettrica crescerà del 2,71% nel 2018, quota massima che i distributori di elettricità potranno applicare, ha detto Jahnatek. Il rincaro del gas è più a macchia di leopardo, e solo quattro distributori hanno chiesto un aumento dei prezzi per l’utente finale, mentre i prezzi dovrebbero rimanere invariati per i clienti dell’azienda del gas statale SPP, ha detto Jahnatek. (Red) Facebook

