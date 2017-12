Gli italiani tra i ricercatori più premiati dall’UE, più della metà lavora all’estero L’Italia è al secondo posto per sovvenzioni concesse da Bruxelles nel 2017, ma solo 14 progetti sui 32 totali si svolgono negli Atenei del Belpaese. Nel Regno Unito la maggior parte delle borse, quasi la metà per professori stranieri. Bruxelles – Gli italiani continuano a dimostrare il loro valore nel mondo della ricerca, peccato che questo valore venga apprezzato più all’estero che in Patria. Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha assegnato borse ad oltre 300 ricercatori in tutta Europa; di questi, ben 33 sono italiani e il nostro Paese è secondo solo alla Germania per numero di sovvenzioni ricevute. «Il programma Orizzonte 2020 finanzierà 329 nuove sovvenzioni del CER con 630 milioni di euro per promuovere l’eccellenza scientifica e la competitività dell’UE. Tali sovvenzioni contribuiscono ad aumentare l’attrattiva dell’UE come luogo di ricerca e innovazione», ha rivendicato il commissario alla Ricerca Carlos Moedas. Ma se guardiamo i numeri di quanti progetti di ricerca sono stati sostenuti in Italia ci accorgiamo che sono solo 14, mentre gli altri 18 ricercatori premiati lavorano all’estero, e le università italiane non ospitano alcun professore straniero. Un campo in cui è il Regno Unito a farla da padrone: l’isola ospita il maggior numero di progetti di ricerca sostenuti da Bruxelles, ben 60, ma solo poco più della metà sono portati avanti da britannici (31), segno che le università sanno apprezzare e premiare la qualità degli studi anche se condotti da professori stranieri. Cosa che l’Italia, che non riesce nemmeno a trattenere i suoi di professori, è ben lontana dal fare. Per saperne di più:

