Convegno a Roma su Charta 77 e Jan Patočka quarant’anni dopo L’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, in occasione della presentazione del libro “L’Europa di Charta 77” (Edizioni Apes),ospita domani 29 novembre insieme all’Associazione Praga una sul movimento dissidente Charta 77, di cui ricorre quest’anno il 40° anniversario. I vari interventi si incentreranno sui diversi aspetti del dissenso in Cecoslovacchia, sull’ambiente degli intellettuali contrari al regime, sul fondatore del movimento, il filosofo Jan Patocka, deceduto in carcere dopo i duri interrogatori della polizia segreta StB e sull’eredità di Charta 77. Gli interventi previsti sono: “Charta 77 tra difesa e diritti umani, dissenso e opposizione (Francesco Caccamo, Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara); “Charta 77: grido di libertà degli intellettuali cecoslovacchi e gravicentro della letteratura di dissenso” (Stefania Mella, Università di Udine); “Václav Havel: drammaturgia, politica, Europa” (Viviana Pansa, Istituto di studi politici Pio V); “Volti del dissenso: il percorso di Karel Kosík tra Primavera di Praga e Charta 77” (Francesco Tava, University of the West of England. Bristol); “Charta 77 nella letteratura secondaria” (Marco Barcaro, Università di Padova), “Charta 77 e il problema dello Stato in Jan Patočka” (Riccardo Paparusso, Pontificia Università Angelicum; Rome International School); “Il soggetto dissidente: teoria e prassi (Sante Maletta, Università di Bergamo); “Incomprensioni sulla post-Europa” (Valerio Mori, Università della Tuscia); “Oltre la contabilità trascendentale: etica, politica e religione in Patočka” (Giancarlo Baffo, Università di Siena). Si conclude la giornata con gli ultimi interventi su “Patočka’s Attempt at an Asubjective Phenomenology” (Ivan Chvatík, Archivio Jan Patočka, Praga); ”Natural World and Historicity. The core of Patočka’s Phenomenology” (Karel Novotný, Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca); “La disposizione dell’uomo nel mondo. Spazio personale e indisponibilità del senso nella fenomenologia asoggettiva patočkiana” (Saverio Matrangolo, Università di Bergamo). L’organizzazione dell’evento è stato curato da un Comitato composto da membri dell’Associazione Praga, dell’Istituto S. Pio V e della Pontificia Università Angelicum; Rome International School. Redatto da noti personaggi del dissenso in Cecoslovacchia, come il filosofo Jan Patočka, il drammaturgo Václav Havel, il politico Zdeněk Mlynář, l’avvocato Jiří Hájek e lo scrittore Pavel Kohout, il documento noto con il nome Charta 77 fu firmato originariamente da 239 persone (altre fonti dicono 242 o 247). Altri intellettuali si aggiunsero in seguito per raggiungere fino al 1989, al crollo del regime, a 1.900 nomi. (Red) –

