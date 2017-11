SNS: a gennaio proposta parlamentare per la 13esima e 14esima mensilità

Il Partito Nazionale Slovacco (SNS) è pronto a presentare a gennaio una proposta per introdurre la tredicesima e quattordicesima mensilità per i lavoratori dipendenti, che dovrebbero essere rese gradualmente esenti da imposte e contributi, per un mancato introito per lo Stato nell’ordine dei 20 milioni di euro. In questo modo, hanno detto venerdì a una conferenza stampa il leader SNS Andrej Danko, il capogruppo Tibor Bernatak e la sottosegretaria alle Finanze Dana Meager, i lavoratori avranno più soldi da spendere.

Danko ha difeso l’iniziativa, ricordando che in Slovacchia le due mensilità extra saranno su base volontaria, a discrezione delle aziende. Esiste tuttavia in alcuni paesi l’obbligatorietà di tredicesime e quattordicesima, come in Portogallo, mentre in Austria possono essere concordate con i sindacati e in Germania le imprese pagano dei bonus straordinari di fine anno.

Secondo i funzionari del Partito Nazionale, in cui si parla della questione da mesi (e Danko vorrebbe estendere il metodo alle pensioni), si potrebbe presumibilmente partire con la prima tredicesima inserita nelle buste paga del mese di giugno 2018, per un importo che potrebbe aggirarsi sui 500 euro, ma erogata solo ai dipendenti in forza in azienda da almeno due anni. Con una anzianità di quattro anni i lavoratori matureranno il diritto anche alla quattordicesima, da pagarsi a dicembre. Gli oneri fiscali e i prelievi assicurativi dovrebbero essere ridotti al minimo già nel 2019, con un costo di circa 20 euro sui 500 del lordo.

