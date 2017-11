Ministero Salute: diversi progetti miglioreranno lo stato dell’assistenza sanitaria In seguito al recente rapporto della Commissione europea secondo il quale la salute degli slovacchi è migliorata dal 2000 ma è ancora in ritardo rispetto alla media europea, il ministero della Salute slovacco ieri le azioni e i progetti per ottenere una assistenza sanitaria di qualità e un migliore stato di salute dei cittadini nel paese. Nei piani anche la volontà di ottimizzare l’uso delle risorse reindirizzando i fondi verso i settori in cui oggi mancano. Il ministero è cosciente che la questione fondamentale per avere una assistenza sanitaria più efficiente, e così aumentare la qualità della vita degli slovacchi, e la prevenzione. A questo riguardo, il dicastero dice che è stato esteso il numero di esami preventivi coperti dalla sanità pubblica e si sta lavorando a una strategia per ridurre il numero di decessi precoci, soprattutto nel settore delle malattie cardiovascolari che è una delle principali cause di morte in Slovacchia. Secondo quanto riportato da Teraz.sk, nei 26 capitoli progettuali sponsorizzati dal ministero vi sono investimenti di capitale in infrastrutture ospedaliere nevralgiche e la costruzione di reparti di emergenza. Nel suo rapporto 2017 sullo stato della salute nei 28 paesi membri, la Commissione dell’UE notava come gli slovacchi vivano più a lungo rispetto a un decennio fa, ma permangono disparità nell’aspettativa di vita tra i diversi gruppi socio-economici. Inoltre, secondo Bruxelles l’accesso all’assistenza sanitaria in certe regioni è più limitato rispetto ad altre, e la spesa sanitaria della Slovacchia è inferiore, in termini percentuali sul PIL, di altri membri dell’UE. I fondi della sanità slovacca (dati del 2015) sono pari a 1.538 euro pro capite (il 6,9% del PIL) mentre la media europea è di 2.797 euro (il 9,9% del PIL), dice il rapporto della Commissione. (Red) –

