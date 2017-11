Giustizia sociale: la ripresa economica riduce le diseguaglianze in Europa Pubblicato in coincidenza con l’adozione da parte dei Ventisette del Pilastro europeo per i diritti sociali, un rapporto rivela che la maggioranza dei paesi europei ha fatto passi avanti sul fronte della lotta alla povertà e dell’accesso al mercato del lavoro. Nel recente che si è tenuto a Göteborg lo scorso 17 novembre ii Ventisette hanno approvato venti nuove misure per rafforzare il pilastro sociale dell’Ue, combattere gli effetti della crisi e contrastare il populismo, che ne è stato il principale beneficiario politico. I venti principi guida del pilastro si raggruppano in tre categorie: “uguaglianza di opportunità” nell’accesso al mercato del lavoro, “protezione e inclusione sociale” e “condizioni di lavoro eque”. Il testo del non è vincolante, dato che i singoli Stati manterranno la competenza sulle proprie politiche sociali, ma è un’importante scommessa per un’Europa più equa dal punto di vista sociale ed economico. Secondo uno , l’Europa sta uscendo dalla crisi economica e sta anche facendo dei passi avanti sul piano della giustizia sociale. Lo studio ha elaborato un indice di giustizia sociale considerando cinque criteri fondamentali e le azioni promosse dagli Stati nazionali nei seguenti ambiti: lotta alla povertà, istruzione inclusiva, accesso al mercato del lavoro, coesione sociale e assenza di discriminazioni, servizi sanitari e giustizia intergenerazionale. Negli ultimi anni si nota una generale evoluzione positiva, sebbene si registrino importanti differenze fra i diversi paesi. Danimarca, Svezia e Finlandia si posizionano in testa alla classifica, seguiti da Repubblica Ceca, Slovenia, Paesi Bassi, Austria e Germania. In coda ai 28 stati membri la Grecia, preceduta da Bulgaria e Romania. […continua…] –

Illustr: BS Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Convegno a Roma su Charta 77 e Jan Patočka quarant’anni dopo Le nuove sei meraviglie del mondo »