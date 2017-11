Le nuove sei meraviglie del mondo

La libreria futuristica Tianjin Binhai in Cina vuole dare una moderna lettura del mondo, infatti si estende per trentatremila metri quadrati, all’interno sono state disposte lunghe mensole ondulate di colore bianco che vanno a riempire tutte le pareti dal pavimento al soffitto, come un oceano cosparso di libri o un alveare che avvolgono chi si trova al suo interno. La struttura è stata inaugurata il 14 novembre 2017, l’intento dei creatori è di arrivare a raccogliere oltre un milione di libri, ma per ora il bottino ammonta a duecentomila esemplari.

This Chinese library is beautiful: “Visitors at the new Tianjin Binhai Library in China on Nov. 14. The futuristic facility features undulating shelves painted to look like they’re full of books.”

