Sondaggio AKO: Smer-SD in testa al 24,8% Nel sondaggio condotto dall’agenzia AKO a metà novembre, il partito socialdemocratico tiene ancora discretamente con il 24,8% dei consensi anche dopo il flop elettorale delle regionali di inizio mese. Il 17,8% dei circa mille intervistati hanno scelto Libertà e Solidarietà (SaS), che si conferma stabile come primo partito dell’opposizione, seguito da OLaNO-NOVA con un brillante 12,5%, presumibilmente sulla scia del successo dei suoi candidati alle regionali. Quarto viene il partito Siamo una famiglia di Boris Kollar, al 9,2%, cui fa seguito il Partito Nazionale Slovacco (SNS) con l’8,9% e la formazione di estrema destra Nostra Slovacchia (LSNS) all’8,4%. I Cristiano-Democratici (KDH) si confermano pronti a tornare in Parlamento, con una percentuale di consensi del 7%, mentre il più piccolo dei partiti di governo, Most-Hid, chiude con il 5,8% la lista dei partiti che otterrebbero seggi alla camera unica parlamentare. Rimane fuori, sotto la quota del 5% di sbarramento, il partito etnico-ungherese SMK che si ferma al 4,3%). Stupisce la percentuale di coloro che hanno dichiarato di voler andare a votare, ben il 74,6% degli intervistati, mentre solo il 12 rimane indeciso su chi votare. (Red) Facebook

