Ad Alessandria domenica i prodotti slovacchi garantiti da Slow Food Tatry Domenica 26 novembre un appuntamento per gli amanti dei buoni sapori: alla di San Sebastiano Curone (Alessandria) saranno presenti anche alcuni produttori di generi alimentari dalla Slovacchia, in particolare dalla regione dei Tatra. Come informa l’associazione Slow Food Tatry, che partecipa all’evento piemontese già per la terza volta, saranno presenti alla manifestazione gastronomica con le loro specialità il birrificio artigiano God Times Brewery di Svit, la parenica affumicata di latte di pecora e la bryndza bio al 100% di pecora dell’azienda PPD di Liptovská Teplička, i prodotti contadini dell’azienda agricola FarmVille SK di Hozelec e la borovička di ginepro slovacco dell’azienda Pivovica Fine Distillery di Veľké Zálužie. La Fiera del tartufo si svolge a San Sebastiano Curone da 34 anni far conoscere la produzione di tartufi bianchi e neri delle Terre del Giarolo, che sono considerate di qualità almeno pari a quelli di altre zone più “titolate”. Dal 2008 la manifestazione ha ricevuto la titolazione di Fiera nazionale. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Il ministero degli Esteri slovacco biasima la propaganda russa sull’occupazione del 1968 Nuovi uffici a Bratislava per 31mila metri quadri »