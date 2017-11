Magdalena Rybarikova tennista slovacca dell’anno dopo una stagione strepitosa

Magdaléna Rybáriková, dopo un più che brillante 2017 che l’ha vista scalare oltre 130 posizioni nel ranking mondiale fino all’attuale 20° posto, è stata proclamata ieri Tennista slovacca dell’anno insieme al collega Norbert Gombos. A decretarne la vittoria sono stati i 230 punti di vantaggio ottenuti dai 61 giudici – funzionari, ex tennisti, allenatori e giornalisti di settore – che le hanno fatta superare Dominika Cibulková, giunta seconda, e Jana Čepelová, terza. Emozionata, Rybáriková ha detto che «Quest’anno è stato come un sogno per me». Riferendosi alla semifinale di Wimbledon, una prima volta per il tennis femminile slovacco, ha «Non avrei mai raggiunto un risultato in un Grand Slam senza il sostegno dei miei genitori e mio fratello. Ringrazio molto anche il mio allenatore che ha creduto in me, anche dopo le due operazioni [del 2016] sono scesa nel ranking mondiale fino al 450° posto». Ringraziamenti anche al segretario generale della federazione tennis (STZ) Igor Moska, che l’aveva chamata a 16 anni presso il Centro nazionale del tennis (NTC) e il presidente Tibor Mack, che fu tra i suoi primi alenatori e che «mi ha dato molto».

Ventinove anni, soprannominata “la farfalla” per il gioco elegante e tecnico, Magdaléna Rybáriková è rientrata sui campi nel febbraio 2017 dopo uno stop di sette mesi a causa di interventi al polso e al ginocchio. Subito in forma, ha fatto una stagione favolosa, la migliore in carriera, conquistando la finale in due tornei, Upper Austria Ladies Linz e Kremlin Cup, dove ha battuto in due set la padrona di casa ed ex numero uno Maria Sharapova. È poi arrivata in semifinale a Wimbledon 2017 sbaragliando anche la numero tre del mondo Karolína Plíšková, e fermandosi solo davanti alla numero due Garbiñe Muguruza. Ma il risultato l’ha portata ad essere la prima slovacca a raggiungere un tale traguardo nel prestigioso Grande Slam londinese. Sempre la Muguruza l’ha battuta più avanti nella stagione anche agli US Open, facendola fuori al terzo turno.

In carriera ha raggiunto sette finali WTA ottenendo 4 titoli (nel 2009, 2011, 2012 e 2013), oltre ad altri 9 titoli vinti nel circuito ITF. Per la prima volta nel novembre di quest’anno si è qualificata per il WTA Elite Trophy 2017, il “Master B” del tennis mondiale, dove è uscita dopo il terzo incontro. L’attuale ranking la vede al numero 20 al mondo, migliore posizione mai raggiunta in carriera. Il suo precedente record era il numero 31. Curiosamente, anche lei è nata a Piešťany, come l’altra campionessa slovacca Dominika Cibulková che un anno fa vinceva le WTA Finals arrivando poi al numero 4 al mondo, ma che dopo una stagione non eccelsa è oggi al 26° posto.

Rybáriková è stata la settimana scorsa a Treviso, dove il 15 novembre ha incontrato nel locale Lotto Store tifosi e tennisti dei circoli giovanili. Una vera folla di persone con cui l’atleta si è intrattenuta, lasciandosi scattare foto e selfie, firmando autografi e rispondendo alle tante curiosità degli appassionati. In precedenza aveva visitato a Trevignano la sede della Lotto, suo sponsor dal 2008, e incontrato i dipendenti.

Il premio Tennista slovacco dell’anno è andato, come detto, a Norbert Gombos, oggi numero 80 al mondo, arrivato davanti a Lukáš Lacko e Andrej Martin. Migliore squadra è stata eletta la squadra slovacca di Fed Cup composta da Jana Čepelová, Daniela Hantuchova, Kristina Kučová, Rebecca Šramková e Anna Karolina Schmiedlová, capitanata da Matej Lipták, che ha battuto l’Italia per 3-2 a Forlì nel febbraio scorso, ma ha perso con lo stesso punteggio rovesciato contro l’Olanda rimanendo comunque nel Fed Cup World Group II. Nella stessa serata l’ex giocatore Dominik Hrbatý (numero 12 nel 2005) è stato ammesso alla Hall of Fame del tennis slovacco.

(La Redazione)