UPSVaR: il 3,23% degli slovacchi dipendono dai sussidi sociali Secondo gli ultimi dati presentati dal Centro nazionale per il Lavoro e gli Affari sociali (UPSVaR), il numero di persone in Slovacchia che dipendono dalle prestazioni sociali è diminuito in ottobre di circa 20.000 unità rispetto allo scorso anno, e di circa 1.300 in confronto al mese precedente. Oggi, dicono i numeri, sono circa 80.000 i beneficiari di sussidi sociali, e se si considerano anche gli altri membri della famiglia si arriva a circa 175.000 individui che basano la loro esistenza sul welfare di Stato: il 3,23% della popolazione slovacca. La quantità maggiore dei destinatari di programmi di assistenza sociale sono concentrate in due regioni nella aree sudorientali del paese, nei distretti di Rimavska Sobota e Revuca (regione di Banska Bystrica), e Gelnica e Roznava (regione di Kosice). (Red) –

