La Slovacchia vuole diventare leader europeo nella costruzione di reti 5G La Slovacchia ha una reale possibilità di diventare leader europeo nella costruzione di reti internet 5G, ha detto la scorsa settimana il vice primo ninistro per gli Investimenti e l’Informatizzazione Peter Pellegrini dopo una riunione strategica con i principali protagonisti del settore organizzata da Orange Slovakia. Orange crede, come ha affermato il direttore generale Pavol Lancaric, che le reti 5G rappresenteranno un passo avanti enorme nello sviluppo tecnologico della società, con effetti potenziali su molti aspetti della vita delle persone e della società stessa, portando nuove opportunità di automazione dei processi industriali, nello sviluppo dei veicoli autonomi, nella telemedicina, nelle implementazioni della realtà virtuale e nella distribuzione di contenuti generati dagli utenti. Il 5G offre una velocità mai vista prima, un’alta affidabilità e una latenza molto bassa. «Lo sviluppo delle reti 5G è una possibilità importante per la Slovacchia, per le aziende e le persone, e deve essere parte della nostra strategia per rafforzare la competitività di tutto il paese», ha affermato Pellegrini, che ha invitato le autorità locali a non ostacolare l’implementazione delle reti di ultima generazione, cosa cruciale per lo sviluppo il paese, bloccando o ritardando il rilascio dei permessi per la costruzione di infrastrutture complesse. L’operatore mobile e fisso slovacco Orange Slovakia ha dichiarato che sta cercando di lanciare una rete commerciale 5G tra il 2020 e il 2022, avendo già iniziato i negoziati sui contratti di attrezzature con i fornitori Nokia ed Ericsson. Come informa , il governo sta cercando di collaborare con le società di telecomunicazioni locali per facilitare il lancio anticipato della nuova generazione di tecnologia mobile. (Red) –

