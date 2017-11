Puglia: auto con targa di Komarno saccheggiata di ruote, volante e fascioni [video]

Brutta avventura per dei turisti slovacchi a Bitritto, località dell’hinterland di Bari, in Puglia, a pochi chilometri dal mare. Un’Audi A4 parcheggiata all’esterno di un bed & breakfast dove alcuni turisti di Komarno si stavano riposando è stata razziata di ruote complete di pneumatici, sterzo multifunzione e fascioni laterali. Il furto, per migliaia di euro, sarebbe avvenuto nella notte, intorno alle 3:30. Un lavoro, scrive un giornale locale, di una mezz’oretta, incluso il taglio dello sterzo con il flessibile, e pure ripreso dalle telecamere di sorveglianza. I ladri, quattro, sono arrivati su un’auto di grossa cilindrata e l’hanno parcheggiata a fianco a quella da derubare. Bocche cucine nel vicinato, dove ovviamente nessuno ha visto o sentito nulla.

(Red)