Ministero dell’Economia propone aiuto agli investimenti per ZF Slovakia

Il ministero dell’Economia ha proposto una detrazione fiscale di 4 milioni 250 mila euro per l’investimento di 17 milioni di euro dell’azienda tedesca ZF che sta per ampliare il proprio stabilimento nel parco industriale di Levice-Géna a Levice, dove produce sospensioni per automobili. L’investimento, , creerà gradualmente 750 nuovi posti di lavoro in cinque anni. Alla conclusione dell’investimento la società produrrà quasi dieci milioni di ammortizzatori, una produzione quasi del tutto destinata all’esportazione. La società ha indicato nel proprio progetto di investimento un costo totale medio mensile per lavoratore di 2.310 euro.

ZF, leader mondiale nelle tecnologie di trasmissione e telai, e nella tecnologia di sicurezza attiva e passiva, ha quasi 230 filiali con 137.000 dipendenti in circa 40 paesi. Nel 2016 la società in Slovacchia, che opera dal 1993 e impiega circa 2.500 persone, ha registrato un fatturato di 424 milioni, in aumento dell’11%, e un utile in calo di 10 milioni di euro.

(Red)

–

Foto PSolieri