Richard Rasi (Smer) chiede alla Corte costituzionale un riconteggio nella regione di Kosice Richard Rasi, sindaco di Kosice e candidato alle elezioni regionali del 4 novembre, ha presentato alla Corte costituzionale una mozione per chiedere l’esame del processo di conteggio dei voti nella sua regione, dove è arrivato secondo per poche centinaia di schede. Con 58.724 voti, pari al 37,24%, Rasi – che era sostenuto da una coalizione di Smer, SMK, SZS e i sindaci ‘indipendenti’ della regione – si è visto superare dai 59.599 voti (37,80%) di Rastislav Trnka, candidato di OLaNO in una coalizione di centro-destra composta anche da SaS, KDH, NOVA e Sanca. Appena 875 voti su poco più di 155 mila votanti, troppo pochi per Rasi per non sospettare qualche inciucio. Il sindaco, già ministro della Salute e tra i funzionari più in vista nel partito Smer, sospetta che un certo numero di voti destinati a lui siano stati assegnati a un altro candidato, e vuole che il risultato dell’elezione del governatore nella regione di Kosice sia dichiarato nullo. (Red) –

Foto risorasi.sk Facebook

