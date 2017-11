L’ex ministro dell’Economia rilasciato dal carcere, le indagini continuano La Corte regionale di Bratislava ha deciso oggi di rimettere in libertà l’ex ministro dell’Economia Pavol R., che era in custodia cautelare da tre settimane come sospettato di avere ordinato l’omicidio dell’ex socia Sylvia Volzova, relativamente a dissapori nella coproprietà della televisione privata Markiza di cui i due erano titolari al 50% ciascuno. Il tribunale distrettuale della capitale aveva deciso il 26 ottobre il carcere preventivo per l’indagato, ritenendo plausibile un suo tentativo di influenzare i testimoni nel caso. Ora l’imputato ha l’obbligo di notificare alle autorità dove si trova e presentarsi a una stazione di polizia entro 24 ore dal suo rilascio. La verifica della sua posizione sarà anche garantita da una cavigliera elettronica. L‘indagine, secondo le informazioni in possesso ai media, è stata avviata sulla base di una denuncia dell’ex boss della criminalità organizzata di Banska Bystrica, Mikuláš Černák, che sta attualmente una condanna all’ergastolo per diversi omicidi. La commissione ordinata dall’indagato, tuttavia, non fu portata a termine perché Černák e diversi dei suoi uomini furono arrestati nel dicembre 1997, prima che l’omicidio di Volzova venisse messo a punto. Černák ha deciso di cominciare a parlare per cercare di farsi scontare un po’ di anni e ottenere un rilascio con la condizionale dopo 25 anni di galera, il che avverrebbe alla fine del 2022. Si sospettano diverse connessioni negli anni 90 tra Stato e criminalità: se davvero Černák svuotasse il sacco potrebbero uscirne grane per le alte gerarchie del paese. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Bruciante sconfitta in UE per Bratislava, niente da fare per l’Agenzia del farmaco La fabbrica PSA di Trnava fabbricherà auto elettriche »