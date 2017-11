Aumenta il numero di turisti in Slovacchia: 3,7 milioni in otto mesi Nei primi otto mesi di quest’anno sono stati 3,71 milioni i turisti che stati ospitati in Slovacchia durante i primi otto mesi del 2017, 300 mila in più (8,2%) dell’anno precedente, segno che la stagione estiva ha avuto successo superando il precedente record. L’annuncio del ministero dei Trasporti dell’Edilizia e dello Sviluppo regionale, la cui sezione Cestovný ruch è responsabile della promozione turistica dopo la chiusura dell’agenzia Sacr alla fine del 2016, indica che il comparto turistico in Slovacchia è «in buona forma e offre lavoro a oltre 300.000 persone in ogni parte del paese», come dichiarato dal ministro Arpád Érsek, notando come si tratti di «un settore dell’economia che porta valore» al paese. Secondo le statistiche, più della metà dei turisti proveniva dall’interno, mentre gli stranieri, che sono aumentati dell’8,3%, provenivano in particolare dalla Repubblica Ceca (circa 1,7 milioni), Polonia, Germania, Ungheria e Austria. Quanto alle notti passate nelle strutture di alloggio slovacche, oltre 5,4 milioni sono i pernotti dei turisti cechi, con una permanenza media di 3,1 notti a persone. La più visitata è stata la regione di Bratislava con 1,1 milioni di turisti, mentre quella di Trava ha registrato la crescita maggiore di visitatori (+18,7%) e quella di Nitra il maggior aumento di pernottamenti (+29,5%). Le aree turistiche più popolari, afferma il ministero, sono risultate essere quelle di montagna nelle vicinanze di Poprad, Liptovský Mikuláš e Žilina. Nel corso dell’estate concentrazioni di turisti si sono viste anche nella aree con piscine termali e parchi acquatici come quelle intorno a Nové Zámky, Dunajska Streda, Senec e Piešťany. Infine, tra le città più visitate vi sono Bratislava, Trenčín, Nitra, Bardejov, Košice, Banská Štiavnica e Banská Bystrica. (La Redazione) –

