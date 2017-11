Il mondo in breve In Germania i principali partiti che dopo le ultime elezioni avrebbero dovuto comporre una coalizione di governo – cristianodemocratoci (Cdu), socialdemocratici (Csu), Verdi e liberaldemocratici (Fdp) – su alcuni temi, in particolare tasse, diritto d’asilo e ambiente. La cancelliera Angela Merkel potrebbe dover formare un governo di minoranza o indire nuove elezioni. Oggi incontrerà il presidente Frank-Walter Steinmeier.

Il presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, avrebbe accettato di dimettersi. , dopo che la sera del 19 novembre Mugabe è intervenuto in diretta tv senza menzionare nessun passo indietro. Ora sarebbe stata però redatta la bozza di una lettera di dimissioni. Mugabe avrebbe ottenuto garanzie sull’immunità per sé e la moglie Grace. Dopo il discorso, il suo partito, lo Zanu-Pf, e il leader dell’opposizione Morgan Tsvangirai ha chiesto un processo di transizione e nuove elezioni supervisionate dalla comunità internazionale.

La corte suprema del Kenya che chiedevano di ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 26 ottobre. La sentenza conferma la vittoria del presidente uscente Uhuru Kenyatta. Il voto era stato convocato dopo che le elezioni dell’8 agosto erano state invalidate.

È morto il 19 novembre nell’ospedale di Kern County, in California, il serial killer Charles Manson. Aveva 83 anni ed era stato trasferito da pochi giorni dal carcere nel quale scontava nove ergastoli per , nell’agosto del 1969, prima dell’attrice Sharon Tate e quattro suoi amici, e poi quello di Leno LaBianca e la moglie.

Sarà aperto fino a stasera il valico di Rafah, tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Il posto di frontiera nell’ambito dell’accordo di riconciliazione tra Al Fatah e Hamas, che ha ceduto il controllo del valico all’Autorità palestinese per la prima volta dal 2007. L’accordo, appoggiato dal Cairo, potrebbe portare ad aperture più frequenti, viste le numerose richieste da parte degli abitanti della Striscia. Quest’anno è stato aperto solo per 14 giorni, l’ultima volta ad agosto. ( , cc-by-nc-nd) Facebook

