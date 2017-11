MittelCinemaFest 2017, a Bratislava i nuovi film italiani

Il 24 novembre parte al Cinema Lumière di Bratislava la XV edizione del MittelCinemaFest, Festival centroeuropeo del cinema italiano. La rassegna inizia con “La tenerezza” di Gianni Amelio, un lavoro ispirato al romanzo “La tentazione di essere felici” di Lorenzo Maraone che racconta la tenerezza nascosta nella vita di Lorenzo, un anziano avvocato napoletano in difficoltà. L’ultima lavoro di Amelio è un film dove i sentimenti si incrociano tra sorriso e inquietudine, con un padre e i suoi figli non troppo in sintonia, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena mentre i bambini vedono tutto, ma non possono intervenire. La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza e gli affetti sono a portata di mano. Attori principali del film: Renato Carpentieri, Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi.

La rassegna è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, in circuitazione con gli IIC di Budapest e Praga, in raccordo con l’Istituto Luce Cinecittà di Roma.

L’Ambasciatore d’Italia in Slovacchia Gabriele Meucci, nella sua introduzione al MittelCinemFest, dice «Il cinema italiano è da sempre un punto di riferimento, a livello internazionale, con pellicole che sanno parlare al cuore della gente. Il nostro festival presenta recentissimi film di qualità, selezionati dall’Istituto Luce Cinecittà che sapranno sicuramente interessare tutti coloro che amano il buon cinema. Al Cinema Lumière, punto di riferimento della vita culturale di Bratislava, tra l’altro proprio nella sala che ospitò anni or sono Giulietta Masina, memorabile interprete dei film di Rossellini, Fellini, Comencini e Jakubisko (in “Perinbaba”), potremo vedere i nuovi lavori di Gianni Amelio con “La tenerezza”, Francesca Comencini con “Amori che non sanno stare al mondo”, Sergio Castellitto con “Fortunata” o “The Place”, commedia di Paolo Genovese che segue il grande successo di “Perfetti sconosciuti”. Ci saranno inoltre opere prime di Valentina Pedicini con “Dove cadono le ombre”, Roberto De Paolis con “Cuori puri”, dove recita Barbora Bobuľová e “Sicilian Ghost Stories” secondo lavoro di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza».

A Bratislava gli otto film in programma, dal 24 al 28 novembre, saranno proiettati in lingua originale, con i sottotitoli slovacchi e inglesi, presso il Cinema Lumière, Špitálska 4, Bratislava. Biglietti € 4,50 / 3,50

MittelCinemaFest 2017 – Programma

24.11. | 20:00

La tenerezza

Regia G. Amelio, I, 2017, 130 min



25.11. | 18:00

Dove cadono le ombre

Regia. V. Pedicini, I, 2017, 95 min.



25.11. | 20:00

Ammore e malavita

Regia A. a M. Manetti, I, 2017, 133 min.



26.11. | 18:00

Cuori puri

Regia R. De Paolis, I, 2017, 114 min.



26.11. | 20:20

Amori che non sanno stare al mondo

Regia F. Comencini, I, 2017, 92 min.



27.11. | 18:00

Fortunata

Regia S. Castellitto, I, 2017, 103 min.



27.11. | 20:00

Sicilian Ghost Story

Regia A. Piazza a F. Grassadonia, I/F/CH, 2017, 122 min.



28.11. | 20:00

The Place

Regia P. Genovese, I, 2017, 105 min.



Maggiori informazioni: