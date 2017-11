Fenomeno Skriniar, vengono anche da Londra per vederlo giocare

In attesa che Hamsik si sblocchi e segni il gol che gli consentirebbe di raggiungere niente di meno che il grande Maradona nella classifica dei marcatori con la divisa del Napoli, a rubare la scena “slovacca” al capitano azzurro sul palcoscenico del campionato di calcio italiano è Milan Skriniar, che sta inanellando ottime prestazioni da inizio stagione con l’Inter che lotta per il vertice della Serie A.

Dopo un eccellente avvio che ne ha confermato le qualità di gioco, tanto da essere soprannominato “muro”, il difensore slovacco ha messo anche in mostra una personalità che non teme confronti senza aver risentito il passaggio in un top-club come l’Inter, lasciandosi andare a dichiarazioni come «siamo una squadra molto forte e vogliamo vincerle tutte», come ha dichiarato a Inter TV.

I suoi fan aumentano a vista d’occhio anche grazie alla bella fidanzata connazionale Barbora, molto attiva su Instagram.

Tutto ciò ha accesso le luci dei riflettori dei maggiori club europei, su tutti il Barcellona e il Real Madrid, ma il giovane difensore slovacco ha precisato che sta bene all’Inter. Ieri, in occasione della sfida interna contro l’Atalanta, è uscita la notizia che ci sarebbero stati anche degli osservatori del Chelsea che lo hanno messo nel mirino, e che sono venuti apposta da Londra per vedere il difensore slovacco in azione.

