Una statua di Bud Spencer a Budapest

È dei giorni scorsi la notizia che a Budapest è stata inaugurata una statua dedicata a Bud Spencer, morto il 27 giugno dell’anno scorso a Roma. Un evento senza dubbio particolare, che ci porta a riflettere sulle origini e sui meccanismi che portano un personaggio locale a diventare universale.

Non è la prima volta che un italiano diventa famoso all’estero, la in Sudamerica è probabilmente considerata più che in Italia e lo stesso vale per Albano o , che in Russia e nell’ex blocco sovietico sono intoccabili come Bruce Springsteen, ma parliamo comunque di fenomeni differenti, che escono dai nostri paesi per motivi diversi. La Pausini può contare su canzoni tradotte e una forte base di emigranti, mentre in Russia è sempre forte il mito della canzone italiana di venti o trent’anni fa, grazie al fatto che il Festival di Sanremo fu una delle prime trasmissioni estere a superare nel 1983 la cortina di ferro, dopo la morte di Breznev.

E allora la statua di ? O il fatto che quando è morto lo hanno pianto praticamente tutti, dalla Cina all’Iran, passando per gli Stati Uniti e in Germania stavano per chiamare un tunnel come lui?

In parte anche per lui l’affetto si basa sul blocco sovietico a tutto ciò che faceva parte degli Stati Uniti (per non parlare della sua carriera da nuotatore e pallanuotista, sport molto sentito in Ungheria).

I film di Trinità erano l’unico tipo di Western consentito in Ungheria e questo ha contribuito enormemente alla sua fama, ma c’è di più.