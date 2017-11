Detti e proverbi – Martin na bielom koni

Gentili lettori,

oggi i nostri detti e modi di dire prendono spunto dalla stagione.

Martin na bielom koni

Il giorno di San Martino, l’11 novembre, in Slovacchia è considerato il momento del possibile arrivo delle prime nevicate. Nel detto “Martino sul cavallo bianco” la neve è raffigurata dal cavallo bianco. Mi ricordo in effetti che verso metà novembre, nella Pianura Danubiana, veniva quasi ogni anno una bella nevicata, perciò Martin na bielom koni era gioioso per noi bambini perché ci consentiva di tirare fuori le slitte e andare a giocarci sull’argine. Era neve che non durava a lungo, qualche giorno al massimo, e la successiva nevicata generalmente poi si ripresentava tra il Natale e Capodanno. In Italia invece “a San Martino ogni mosto si fa vino”: l’11 novembre, dopo la fermentazione, il mosto comincia a sapere di vino, e in molte regioni è un’occasione di ritrovo e festeggiamenti nei quali si brinda, appunto, stappando il vino appena maturato e accompagnato da castagne o caldarroste.

Princ na bielom koni

Probabilmente dal detto Martin na bielom koni deriva anche il modo di dire princ na bielom koni.

In questo caso il colore del mantello del cavallo non è rilevante. E chi sarebbe questo “principe sul cavallo bianco”? Non è un principe qualsiasi: è IL Principe. Cioè il Principe Azzurro. Il Principe che ogni fanciulla sogna come meglio crede, in generale è l’incarnazione dell’uomo perfetto, che per tanti deve essere per forza “alto, biondo, occhi azzurri” e chissenefrega del gusto personale della ragazza o donna. A me piace più il modo di dire italiano, cioè il Principe Azzurro, perché – non evocandomi alcun ricordo d’infanzia né dell’adolescenza – mi pare un po’ buffo, in quanto non riesco a non immaginarmi un giovanotto letteralmente di colore azzurrognolo, e questo fatto sdrammatizza un po’ la serietà della questione. Approfondendo poi l’argomento, l’affascinante ma subdolo Azzurro dalla serie Shrek non ci aiuta molto a rimanere seri.

Per riassumere, per le ragazze italiane un vero Principe dei sogni deve risultare azzurro, mentre per quelle slovacche deve essere un felice proprietario di un cavallo bianco. Per tagliare la testa al toro, alle fanciulle nate da genitori italo-slovacchi si potrebbe proporre di sognare un… principe azzurro sul cavallo bianco, Modrý princ na bielom koni: sarà sicuramente un uomo meraviglioso, almeno da punto di vista cromatico!

Katar ína na blate, Vianoce na ľade

In Slovacchia, insieme al Martin na bielom koni questo è uno dei detti popolari legati al tempo più diffusi in assoluto: “Caterina sul fango, il Natale sul ghiaccio”, e viceversa. Il giorno di Santa Caterina, il 25 novembre, è considerato come indicatore del tempo che farà a Natale. Se è fango o acqua, a Natale farà freddo. E al contrario, se a Santa Caterina nevica o gela, Katarína na ľade, il Natale si prevede con tempo più mite, Vianoce na blate. Non posso confermare che questo detto oggigiorno funzioni. Provate a farci caso, se volete.

In Italia c’è un detto simile che però collega il tempo di Natale con quello di Pasqua: “A Natale sul balcone, a Pasqua con tizzone”.

Avete notato l’assenza dei verbi sia nel detto slovacco che in quello italiano?

Ako v lete na saniach. Vliecť sa ako slimák.

Ako v lete na saniach è un modo di dire simpatico che descrive un’azione tanto ma tanto lenta perché chi la svolge è tanto ma tanto imbranato o inesperto, che il lavoro gli riesce come „d’estate sulla slitta“, cioè con risultato praticamente nullo. In generale si abbina con il verbo andare, ísť: Ide mu to ako v lete na saniach. Lavora con tale ma tale lentezza che pare impossibile!!!

Se invece parliamo di una persona che cammina troppo lentamente, o si trascina svogliatamente come a volte fanno i bambini, gli si dice Nevleč sa ako slimák! “Non ti trascinare come una lumaca!“

