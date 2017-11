Amazon apre a Sered il suo centro logistico inverso più grande al mondo Amazon ha aperto questa settimana a Sered, nella regione di Trnava, il suo più grande centro logistico di ritorno, una delle basi più tecnologicamente avanzate del colosso americano delle vendite online, che darà lavoro a oltre 1.000 persone a tempo pieno, che si aggiungono agli 850 lavoratori della sede centrale slovacca a Bratislava, e ancora deve assumerne altri. Amazon non ha chiesto al governo incentivi o sussidi per il suo investimento. Questo sarà il centro di questo genere più grande e avanzato al mondo. Il centro, dove arriveranno consegne di spedizioni da tutta Europa, copre oltre 60.000 metri quadrati nel parco industriale Mountpark di Sered, ed è progettato per impiegare le tecnologie più all’avanguardia con hardware e soluzioni software allo stato dell’arte. Il centro di “ ” (reverse logistics), il terzo del genere al mondo per Amazon, si occuperà della movimentazione dei prodotti dalla destinazione finale a ritroso nella catena di distribuzione fino al produttore iniziale, o ad un nuovo soggetto, allo scopo di recuperare valore da prodotti che hanno esaurito il loro ciclo di vita. Il centro servirà tutte le filiali Amazon in Europa. (Red) –

