Oltre la metà degli slovacchi ha una opinione positiva della Rivoluzione di velluto La Rivoluzione di velluto, l’evento di massa del 1989 che ha rovesciato il comunismo in Cecoslovacchia e di cui ricorre domani il 28° anniversario, è percepita in maniera positiva da oltre la metà degli slovacchi. Secondo voluto dal think tank IVO (Istituto per gli Affari Pubblici) e realizzato nella prima metà di ottobre, il 53% delle persone intervistate la pensa così, mentre il 19% ha una opinione negativa di quei fatti. Sono soprattutto le persone di età compresa tra i 25 e i 54 anni, quelli con istruzione universitaria, gli impiegati, i lavoratori autonomi e gli imprenditori a pensare che le proteste iniziate il 17 novembre 1989 per rovesciare il regime comunista siano state un vantaggio per il paese. E sono di questa idea soprattutto gli elettori dei partiti di opposizione, Libertà e Solidarietà (SaS) e OĽaNO in particolare, i sostenitori dell’adesione della Slovacchia all’UE e coloro che hanno una opinione positiva della prima Repubblica Cecoslovacca, quella nata dalle ceneri della grande guerra e non ancora comunista. A credere di più nei valori della rivoluzione sono in gran parte i residenti delle regioni di Trnava e Bratislava. Al contrario, i più scettici vivono specialmente nelle regioni di Kosice e Banska Bystrica, hanno più di 65 anni o fanno un lavoro manuale e non qualificato, ma anche le persone con bassa istruzione, i disoccupati e i pensionati. Tra i più critici vi sono anche gli elettori del partito socialdemocratico Smer-SD e della formazione di estrema destra ĽSNS, cosi come gli euroscettici, i sostenitori di idee di sinistra e dei valori conservatori. Gli analisti di IVO dicono che rispetto ai sondaggi più vecchi sono in «percentuale considerevolmente inferiore» le persone che danno una valutazione positiva della Rivoluzione di velluto, soprattutto nel periodo 2009-2014. Dopo quell’anno il loro numero si è leggermente incrementato. (Red) –

Nella foto: piazza SNP,

Bratislava – 16/11/1989 Facebook

