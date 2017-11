Sario informa: economia, salari, progresso sociale, prezzi

ECONOMIA – Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), l’economia slovacca dovrebbe crescere del 3,3% quest’anno. Nel 2018 il tasso di crescita dell’economia slovacca, secondo il Fondo, dovrebbe accelerare al 3,7%.

SALARI – I salari slovacchi sono superiori a quelli polacchi e ungheresi, e sono allo stesso livello di quelli della Repubblica Ceca. La crescita dell’economia e gli ordini dei clienti consentono alle aziende di pagare di più. Alla fine di giugno il costo medio orario del lavoro in Slovacchia era di 9,70 euro, un livello simile a quello della Repubblica Ceca, mentre in Polonia 6,50 euro e in Ungheria 7,40.

QUALITÀ DELLA VITA – La Slovacchia è al 30° posto nella classifica generale dei 128 paesi considerati nell’indice di sviluppo sociale di Deloitte incentrato sulla qualità della vita. L’indice misura rigorosamente le prestazioni sociali e ambientali dei paesi nei diversi aspetti, valuta il successo di un Paese nel trasformare il progresso economico in migliori risultati sociali e fornisce un quadro concreto per la comprensione e la prioritarizzazione delle azioni per promuovere le prestazioni sia sociali che economiche.

Il rapporto mira allo studio di una vasta gamma di fattori correlati che sono alla base del progresso sociale, vale a dire “la capacità di una società di soddisfare i bisogni umani fondamentali dei suoi cittadini, per stabilire le basi per migliorare e mantenere la qualità della vita dei suoi cittadini e delle sue comunità, e per creare le condizioni perché tutte le persone raggiungano il loro pieno potenziale”.

I componenti dell’indice sono suddivisi in tre gruppi:

1. Le necessità umane di base: nutrizione e cure mediche di base, acqua e servizi sanitari, alloggi, sicurezza personale.

2. Fondamenti del benessere: accesso alle conoscenze di base, accesso alle informazioni e alle comunicazioni, salute e benessere, qualità ambientale.

3. Opportunità, diritti personali, libertà personale di elezioni, tolleranza e inclusione, accesso all’istruzione superiore.

La Slovacchia è situata nel gruppo di paesi con “alto progresso sociale”.

IMPRESA – In Slovacchia una piccola impresa perde un mese all’anno per svolgere le procedure burocratiche. Quest’anno i datori di lavoro hanno dedicato 164 ore per espletare 78 procedure burocratiche, con un costo di 1.651 euro. Rispetto allo scorso anno, questo indicatore è migliorato di un’ora.

PREZZI – I prezzi delle bevande alimentari e delle bevande analcoliche in Slovacchia sono tra i più economici nell’Unione europea (68% della media UE) nell’area dell’euro, insieme a Lituania (63%) e Lettonia (71%). Questo risulta dagli ultimi dati pubblicati da Eurostat che analizzano, sulla base dei dati del 2016, il costo dei prodotti in ciascun paese. Danimarca (139%), Irlanda (125%), Lussemburgo e Svezia (124% per entrambi) appaiono come i paesi più costosi dell’UE. Al contrario, la Bulgaria (48%), la Polonia (53%) e la Romania (52%) si distinguono come i più economici.

ALIMENTARE – Quasi il 60% dei consumatori slovacchi preferisce acquistare prodotti locali. Questo è il risultato di un’indagine di GfK, società che si occupa di ricerche di mercato e di opinione in più di cento paesi del mondo. Il numero di persone che acquistano prodotti slovacchi è aumentato di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

