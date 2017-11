Dalla Slovacchia all’Umbria: ad Alviano una delegazione di Vajnory Una delegazione di Vajnory, quartiere con autonomia municipale della capitale Bratislava, si è recata la scorsa settimana in visita presso il comune di Alviano, in Umbria, accolta dal sindaco Giovanni Ciardo (foto in alto). Tra i due enti è in vigore dal 1990 anni un gemellaggio che ha visto in questo quarto di secolo diversi e proficui scambi, sia culturali che di altra natura. Diversi sono stati gli incontri che gli slovacchi, guidati dal sindaco Ján Mrva, hanno avuto con rappresentanti istituzionali e della vita sociale ed economica del comune del ternano, presenziando anche a convegni e tavole rotonde anche su tematiche di ampio respiro come quelle sull’Europa e la crescente ondata di euroscetticismo nel continente. La storia dell’amicizia tra Alviano e Vajnory è stata poi protagonista di una mostra fotografica esposta durante l’evento “Olio e farro” che si è svolto nella località umbra nel fine settimana, cui ha partecipato un gruppo folcloristico slovacco. Venerdì 10 novembre la delegazione è stata ricevuta (foto qui sotto) alla Provincia di Terni dal presidente Giampiero Lattanzi, nella sala del Consiglio provinciale. Nel corso della breve cerimonia il presidente Lattanzi ha spiegato il ruolo e le funzioni della provincia ed ha donato al sindaco slovacco alcune pubblicazioni inerenti la storia del territorio ternano. A sua volta il primo cittadino di Vajnory ha consegnato al presidente Lattanzi alcuni manufatti in ceramica, tipici della tradizione slovacca, e libri sulla storia e il folklore locale. Il sindaco di Alviano donato agli slovacchi diversi prodotti del territorio, in particolare olio e vino, e un quadro ritraente il castello di Bartolomeo che è la riproduzione del dipinto del ‘600 attualmente nella residenza romana della famiglia Doria Pamphili, anticamente proprietaria del castello. Alcuni dei membri della delegazione slovacca indossavano per l’occasione i costumi tradizionali di Vajnory. (La Redazione) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Arriva a Bratislava un primo treno della Via della Seta, tra tre anni saranno 2.000 Lavoro: sarà più semplice in Slovacchia l’impiego di stranieri extracomunitari »