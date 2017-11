Milano e Bratislava le due favorite per accaparrarsi l’EMA Il quotidiano Financial Times ritiene che la gara per aggiudicarsi l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) sia ormai una corsa a due tra Milano e la capitale slovacca Bratislava. L’agenzia che oggi ha sede a Londra sarà costretta a lasciare la Gran Bretagna dopo l’uscita del paese dall’Unione europea. Tra le 19 città che si sono offerte per ospitare l’agenzia, dice FT, Milano e Bratislava risultano al momento le due candidature più forti. Il giornale della City, come , cita “alti diplomatici” come fonte della notizia. Seguirebbero nella lista Amsterdam e Copenhagen. La corsa, dice FT, si sarebbe ridotta a due favorite, mentre fino a pochi giorni fa era un testa a testa tra cinque città. L’Agenzia europea delle medicine ha 900 dipendenti a tempo pieno e ogni anno ospita e accoglie circa 35mila funzionari e scienziati, essendo l’ente preposto ad approvare i farmaci che vengono venduti nel mercato dell’UE. Il processo decisionale per la ricollocazione di EMA si concluderà con una deliberazione del Consiglio dell’UE il prossimo 20 novembre. (Red) Facebook

