Paola di Bello al Mese della Fotografia 2017 di Bratislava Ha aperto presso Zoya Gallery a Bratislava “Ambiguous Spaces”, una mostra di fotografia di Paola Di Bello, curata da Gigliola Foschi, inserita nel calendario del Mesiac fotografie 2017 che come ogni novembre da ormai 27 anni inonda la capitale slovacca di eventi legati alla fotografia contemporanea, slovacca e internazionale. Paola Di Bello è nata a Napoli nel 1961, ed è milanese di adozione. È fotografa e videomaker, formatasi come artista nello studio del padre Bruno, artista. Dal 2006 è titolare della cattedra di Fotografia dell’Accademia di Brera, a Milano. La sua ricerca indaga sulle problematiche sociopolitiche che delineano la città contemporanea, entrando in situazioni di vita quotidiana, spesso caratterizzate da un profondo disagio umano. Ha ideato campagne fotografiche sul tema delle periferie urbane, delle favelas sudamericane, dei senzatetto e delle comunità Rom, viaggiando tra New York e Baghdad, Tokyo e Napoli, la Romania e il quartiere di Mirafiori, a Torino. Ha esposto in prestigiosi musei e rassegne, tra cui la 50a Biennale di Venezia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, il SESC Pompeia di São Paulo, la galleria The Agency di Londra, il Museo Berardo di Lisbona, il Museo Gamec di Bergamo, la Fotografins Hus di Stoccolma, l’Hunter College di New York, il MAXXI di Roma ed il Mart di Rovereto. Suoi lavori sono presenti nelle migliori collezioni d’arte in Italia e all’estero. –

Quando: 2 novembre – 20 dicembre 2017

Dove:Zoya Gallery, Ventúrska 1, Bratislava

Aperto tutti i giorni tranne lunedì, ore 14:00-19:00

Ingresso a pagamento € 3,00

Organizzato da: Fotofo con IIC Bratislava e Zoya Galler07y

