Gli eventi di novembre a Bratislava e dintorni Tra gli eventi più rilevanti del novembre 2017 nella città e regione di Bratislava vanno ricordati nella capitale il Mese della Fotografia e lo Slovak Press Photo, appuntamenti che da tempo sono ormai diventati un must del mese di novembre, e poi il Festival della Libertà, che si tiene nelle date intorno al 17 novembre, quando la Slovacchia tornò alla democrazia nel 1989, e diversi eventi enogastronomici sia nella capitale che nelle cantine sulle colline dei Piccoli Carpazi. Per chi ama il cinema di qualità, da segnalare il Bratislava International Film Festival con le ultime novità importanti dai più rinomati festival del mondo.

