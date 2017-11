La produttività della Slovacchia non cresce più

Se il prodotto interno lordo della Slovacchia e la disoccupazione sta più o meno lentamente migliorando, la produttività del lavoro delle imprese slovacche non è più in crescita rispetto al resto dell’Unione europea. Lo ha annunciato martedì la Banca Nazionale Slovacca (NBS) sottolineando che prevale in UE una diminuzione delle differenze tra i diversi paesi, e che ci si attende un notevole miglioramento della crescita economica dopo l’avvio della produzione nello stabilimento automobilistico Jaguar Land Rover a Nitra, previsto nell’autunno del 2018. Nel 2019, scrive Rtvs, NBS prevede che l’economia nazionale possa crescere fino a un livello pari all’82% della media UE.

