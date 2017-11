Bratislava punta al 1 milione e mezzo di turisti quest’anno Anche quest’anno Bratislava segna un nuovo record di presenze turistiche, e nei primi sette mesi dell’anno registra un incremento di turisti di oltre l’8%, con i pernottamenti cresciuti di quasi il 6%. Il sindaco Ivo Nesrovnal ha detto in una conferenza stampa la scorsa settimana che entro la fine dell’anno il numero totale di visite potrebbe avvicinarsi alla magica soglia di 1,5 milioni. «È una grande sfida per la città e ne siamo consapevoli», ha detto il sindaco. La direttrice del Bratislava Tourist Board (BTB) Alžbeta Melicharová rivendica questi numeri come frutto di un grande lavoro di squadra, con l’aiuto di una favorevole situazione globale nel settore del turismo che rispetto al passato preferisce destinazioni più sicure. Secondo BTB, una massiccia campagna promozionale è stata lanciata prima dell’estate sui mezzi di trasporto di grandi città come Vienna, Praga, Berlino o Londra, ed ha raggiunto circa due milioni di persone. Anche un uso pesante dei social network ha pagato, e il sito di destinazione turistica visitbratislava.com ha visto un aumento dell’81% delle visite uniche. Le statistiche mostrano che il nocciolo duro dei turisti a Bratislava è composto da persone dalla Repubblica Ceca, dalla Germania, dall’Austria, dall’Inghilterra e dalla Polonia. Tra le nazionalità che hanno segnato le maggiori crescite percentuali vanno anche segnalati i visitatori da Cina e Israele, che sono aumentati anche di oltre il 50%. I centri di informazione turistica di BTB (nel centro storico, all’aeroporto e alle stazioni di treni e autobus) hanno gestito le richieste di quasi 64mila persone durante la stagione estiva, da maggio a settembre, con un incremento dell’11,2% in confronto al 2016. Le visite guidate in città sono aumentate del 38% e la vendita delle carte sconto turistiche Bratislava Card è cresciuto di un terzo (+33,3%), soprattutto la tessera valida 3 giorni che è stata la più richiesta. BTB ha lanciato una nuova guida verde della città dal titolo “Green Bratislava”, per riassumere i più famosi parchi e giardini urbani, con suggerimenti e opzioni per trascorrere il tempo libero, notando che i turisti stranieri si sono dimostrati molto interessati alla stretta vicinanza dell’abitato urbano con foreste e ambienti fluviali nella cinta periferica della città, dove in 10-15 minuti si può passare dal traffico del centro alla tranquillità e silenzio di una pista ciclabile nel fitto del bosco. La guida Green Bratislava sarà . Per il momento è pronta . (Fonte ) –

Foto cc-by-sa

cc-by-nc-sa

desatur8 cc-by-nc, cc-by-nc-sa

