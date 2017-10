Domani la commemorazione dei caduti italiani in Slovacchia nel cimitero di Samorin In occasione della Festa nazionale delle Forze armate del 4 novembre, ricorrenza che evoca la vittoria nella grande guerra e di cui il prossimo anno cadrà il centenario, si svolgerà come ogni anno domani 1° novembre la consueta commemorazione dei caduti italiani in terra slovacca. Appuntamento alle 15:50 davanti all’ingresso principale del cimitero di Šamorin, dove con le autorità locali e diplomatiche si svolgerà l’omaggio anche al quadrante italiano, luogo di sepoltura per 1992 connazionali, deceduti in stato di prigionia dopo la fine della prima guerra mondiale, a causa soprattutto di malattie. Dopo una breve processione con la banda locale e l’omaggio al monumento a San Floriano, patrono dei vigili del fuoco, le autorità e i cittadini – numerosi i locali che ogni anno recano omaggio agli “ospiti” italiani – si muoveranno verso lo spazio dove sorge il monumento marmoreo ai caduti italiani inaugurato dal presidente Ciampi nel 2002. Promotori della cerimonia le autorità del comune di Šamorin in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e le autorità militari italiane competenti. Presenti anche rappresentanti del Gruppo Alpini Slovacchia, che invitano tutti i connazionali a partecipare numerosi.

